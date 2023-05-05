Руки-крюки: как восстановить прожженное сиденье в автомобиле за 200 рублей

С кем не бывает, как говорится: упал уголек или даже целый «бычок», сиденье предательски задымило, норовя прихватить и штаны, а после «локализации пожара» осталось крошечное, но от того не менее обидное напоминание о собственной рассеянности.
С кем не бывает, как говорится: упал уголек или даже целый «бычок», сиденье предательски задымило, норовя прихватить и штаны, а после «локализации пожара» осталось крошечное, но от того не менее обидное напоминание о собственной рассеянности.
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