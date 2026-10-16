“Elon Musk is putting a small fortune into Republicans’ effort to salvage the Senate seat in Texas, seen as critical to the party keeping control of the chamber in the fall elections,” the Wall Street Journal reports.
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