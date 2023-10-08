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Израиль, как "конкурирующая фирма" для бандеровского режима

Израиль, как "конкурирующая фирма" для бандеровского режима

"Юбилей" Автор:  СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Сегодня Хамас начал упражняться с Израилем. Вот это событие действительно масштабное! Тем более, как я понял, приурочено к круглой дате 50-летия былой войны.

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Мария Беликова
Борцу за мир Макаревичу  осколок снаряда оторвал детородный орган. Как ему дальше бороться против войны????
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4 час.
Геннадий Свешников
Дорогой Яков,в это очень трудное для Израиля время,нужно ваше мужество танкиста на передовой и дельные советы Нетаньяху!Вместе с Максом , Макаром и другими, отбиваться от Ливанских боевиков.😱🥁🪗🎺
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1 час.

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