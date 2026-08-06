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Товарищеские матчи. «Монако» Головина против «Хетафе», «Фиорентина» сыграет с «Депортиво»

«Монако» Александра Головина сегодня встретится с «Хетафе» в товарищеском матче. Товарищеские матчи « Монако » Франция – « Хетафе » Испания – 21:00 « Фиорентина » – «Депортиво» – 21:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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