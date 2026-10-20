« Зенит » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с « Ахматом » в 11-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2). Петербургский клуб попросил комиссию рассмотреть эпизод на 39-й минуте встречи, когда полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков упал в штрафной грозненцев после подката защитника Калиду Сидибе .