© Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOMПравительства европейских стран массово отключают сайты после предупреждений о критических уязвимостях в PHP — широко используемом языке программирования с открытым исходным кодом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters: Трамп и ...
- Фон дер Ляйен пот...
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым