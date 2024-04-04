Исполнительный директор НПП «Радар ммс» Иван Анцев: «Кратный рост рынка и сотни новых сфер применения»

Руководитель компании - ведущего петербургского производителя беспилотных систем - об Арктике, Антарктике, разведке, доставке, науке и киберспорте Ровно год назад президент России Владимир Путин поставил задачу для нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» – использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики, для повышения качества жизни людей.