Исполнительный директор НПП «Радар ммс» Иван Анцев: «Кратный рост рынка и сотни новых сфер применения»

Руководитель компании - ведущего петербургского производителя беспилотных систем - об Арктике, Антарктике, разведке, доставке, науке и киберспорте Ровно год назад президент России Владимир Путин поставил задачу для нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» – использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики, для повышения качества жизни людей.
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