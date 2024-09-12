Испания заблокировала международную сделку Венгрии из-за ее «неприязни к Украине»

Подпитывая подозрения, Мадрид засекретил документы, объясняющие его решение, принятое по соображениям «общественной безопасности и порядка», и отказался комментировать, связаны ли это с Орбаном и его отношениями с Россией.
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