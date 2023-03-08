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Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»

Александр Кожевников отметил, что «Адмирал» никого не воспитал под сборную России. В первом раунде плей-офф клуб играет с «Салаватом Юлаевым» (2-2 в серии).

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