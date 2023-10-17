Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    Ну ладно, женщины испереживались... а ты-то каким боком к мужикам, от которых дерьмом несет?Что за посты про ...
  • Сергей Лепехов
    Морена-Морана в очередной раз собирает всевозможные какашки по всему интернету и откровенно маргинальные привычки, пр...Что за посты про ...
  • юрий иванов
    Бритое лоно напоминает мне детское, а я не педофил....Что за посты про ...

Что за посты про мужскую гигиену и почему такой скандал в ЖЖ и на Пикабу?

Что за посты про мужскую гигиену и почему такой скандал в ЖЖ и на Пикабу?

Как человек, интересующийся, что там новенького в блогосфере, не могла не удивиться грандиозному скандалу, который разразился на двух площадках: в ЖЖ и на Пикабу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
юрий иванов
Бритое лоно напоминает мне детское, а я не педофил....
Ответить
19 час.
Сергей Лепехов
Морена-Морана в очередной раз собирает всевозможные какашки по всему интернету и откровенно маргинальные привычки, присущие отдельным отбросам, приписывает всем российским мужчинам поголовно...
Ответить
14 час.
Генрих
Ну ладно, женщины испереживались... а ты-то каким боком к мужикам, от которых дерьмом несет?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх