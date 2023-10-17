Как человек, интересующийся, что там новенького в блогосфере, не могла не удивиться грандиозному скандалу, который разразился на двух площадках: в ЖЖ и на Пикабу.
Что за посты про мужскую гигиену и почему такой скандал в ЖЖ и на Пикабу?
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юрий иванов
Бритое лоно напоминает мне детское, а я не педофил....
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19 час.
Сергей Лепехов
Морена-Морана в очередной раз собирает всевозможные какашки по всему интернету и откровенно маргинальные привычки, присущие отдельным отбросам, приписывает всем российским мужчинам поголовно...
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14 час.
Генрих
Ну ладно, женщины испереживались... а ты-то каким боком к мужикам, от которых дерьмом несет?
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13 час.
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