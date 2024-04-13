«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ

Заявление о том, что Япония «не смирится с российской ядерной угрозой», которая якобы может привести к повторению трагедии в Хиросиме и Нагасаки, является проявлением неуважения к памяти жертв этих атак со стороны США.
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