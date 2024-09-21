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«Кризис «Реала»? Звучит как штука». Тренер «Эспаньола» перед матчем на «Бернабеу»

После пяти туров в Ла Лиге «Мадрид» идет на 3-м месте и отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. Сегодня «Реал» примет «Эспаньол».

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