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"Залетел мужик со стволом". Предполагаемая девушка Леона Кемстача рассказала о конфликте в "Кофемании", его также прокомментировала Ксения Собчак

"Залетел мужик со стволом". Предполагаемая девушка Леона Кемстача рассказала о конфликте в "Кофемании", его также прокомментировала Ксения Собчак

В "Кофемании" накануне вечером произошла конфликт между неизвестными, свидетелем которой стала предполагаемая возлюбленная звезды "Слова пацана" Леона Кемстача Эвелина Лунаком (настоящее имя — Эвелина Тарханова).

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