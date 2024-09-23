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Петербургский дневник

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Места для отдыха в Петербурге представили экспертам

Места для отдыха в Петербурге представили экспертам

Специалисты из разных стран обсудили в Петербурге комфортную городскую среду. Создание общественных пространств – один из приоритетов губернатора Александра Беглова Встреча проходила в Петропавловской крепости.

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