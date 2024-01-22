Сийярто заявил о проявленном в Киеве премьером Польши неуважении к Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 22 января, заявил, что нападки, с которыми обрушился на премьер-министра страны Виктора Орбана глава кабинета министров Польши Дональд Туск во время визита в Киев, «не соответствуют европейским нормам и принципам».