Сийярто заявил о проявленном в Киеве премьером Польши неуважении к Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 22 января, заявил, что нападки, с которыми обрушился на премьер-министра страны Виктора Орбана глава кабинета министров Польши Дональд Туск во время визита в Киев, «не соответствуют европейским нормам и принципам».
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