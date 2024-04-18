Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством

Мошенники стали распространять приложения с удаленным управлением устройством — при помощи такого вредоноса, они могут не только перехватывать любую вашу информацию, но и управлять финансами и в целом превратить устройство в «кирпич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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