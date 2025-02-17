Свободная любовь русского авангарда: что нужно знать о Елене Гуро и Михаиле Матюшине

Искусствовед Сергей Уваров — о том, почему русские «возглавили» авангард, как он менял представления о человеческой чувственности и отрицал человеческое как таковое, из-за чего сексуальная революция захлебнулась при Сталине, какие фантазии о мертвом сыне преследовали Елену Гуро и зачем обычные художники превращаются в трансмедиальных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии