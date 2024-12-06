СК опубликовал видео драки с чеченским подростком после критики Кадырова

Видео драки с участием Муслима опубликовал Следственный комитет после критики Рамзана Кадырова.Следственный комитет России опубликовал видеозапись драк с участием чеченского подростка Муслима Мурдиева, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии