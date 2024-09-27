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Цивилев: в РФ будут отдельно готовиться к летнему сезону в энергосистеме страны

Цивилев: в РФ будут отдельно готовиться к летнему сезону в энергосистеме страны

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании Госсовета по энергетике на полях Российской энергетической недели заявил, что правительство планирует обновить энергосистему страны и готовиться к летнему сезону также основательно, как и к осенне-зимнему.

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