Умер Алексей Костанян, главный редактор издательств «Вагриус» и «ПРОЗАиК»

На 65-м году жизни ушел из жизни лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, заслуженный работник культуры, главный редактор издательства “Вагриус” и “ПРОЗАиК” Алексей Львович Костанян.
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