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Нацбанк спрогнозировал почти двукратный рост инфляции на Украине

Нацбанк спрогнозировал почти двукратный рост инфляции на Украине

Национальный банк Украины спрогнозировал почти двукратный рост инфляции в стране, пишет "Страна.ua". Регулятор ожидает увеличение показателя роста цен по итогам 2024 года в 1,9 раза - с 5,1% в 2023 до 9,7% в нынешнем году.

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