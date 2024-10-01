Применение роботизированной хирургии при лечении колоректального рака способствует снижению болевых ощущений и ускорению процесса выздоровления

Сравнение роботизированной и лапароскопической хирургии при колоректальных резекциях В журнале «Journal of Robotic Surgery» было проведено исследование, в котором сравнивались роботизированная и лапароскопическая хирургия при колоректальных резекциях.
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