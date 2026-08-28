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Царьград

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Сергей Маликов раскрыл стоимость школьных ланч-боксов в 2026 году

Сергей Маликов раскрыл стоимость школьных ланч-боксов в 2026 году

В новом учебном году в Москве правильный ланч-бокс для школьника обойдется в 90-155 рублей в день, сообщил бизнес-консультант Сергей Маликов.

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