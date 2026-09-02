Обвинения правительства Германии, выдвинутые против России, которая, по мнению Берлина, якобы стояла за попыткой «теракта» в гражданском аэропорту Лейпцига против украинского военного транспортника, под завязку набитого оружием, оставляют после себя ощущение какого-то дешевого фарса, до боли напоминающего незабвенное хайли лайкли бывшего премьер-министра Британии Терезы Мэй Изображение сгенерировано ИИ Эти слова, напомним, были сказаны Мэй 12 марта 2018 года в пафосной речи в палате общин британского парламента, посвященной бездоказательному обвинению России в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.