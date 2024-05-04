Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

1 мая в Душанбе приземлились первые рейсы с депортированными из России мигрантами. Между тем, 2 мая издание "Asia Plus" сообщает, что в Россию перестали пускать граждан Узбекистана и Киргизии.

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Комментарии
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юк
юлия кравчинская
Не поняла: правозащитница Валентина Чупик защищает мигрантов что ли? А интересно, с их стороны имеются правозащитники в пользу русских?
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39 мин.
ГД
Галина Дубровская
Полностью согласна , пусть сами свою страну и развивают
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32 мин.
виктор климахин
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