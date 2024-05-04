Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

Не поняла: правозащитница Валентина Чупик защищает мигрантов что ли? А интересно, с их стороны имеются правозащитники в пользу русских?

виктор климахин

Не зря Александр Македонский их бросал как не нужных войнов и продажных по дороге домой Вот и образовались узбеки таджики киргизы азербайджанцы как гнилой народ завистливой продажный как шакалы Дикарей надо убивать как шакалов и собак иначе нам от них хорошего не дождемся только плохое ГНАТЬ ИЗ РОССИИ ТАДЖИКОВ С ПИЗДЮЛИНАМИ В СТОЙЛО КАК СКОТИНУ НА БОЙНЮ