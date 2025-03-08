Российским инвесторам перечислили активы, из которых стоит вывести деньги

Пока они не принесли убытки Несмотря на рост капитализации российского фондового рынка, от некоторых инвестиционных активов лучше отказаться до того, как они начнут приносить убытки, отметил в разговоре с агентством «Прайм» эксперт Президентской Академии Вячеслав Мищенко.
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