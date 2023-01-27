Каждый пуск - с попаданием: ПВО ВДВ сбили 12 ракет РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

В настоящее время РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS американского производства играют очень важную роль в обстрелах ВСУ как позиций российских войск в зоне специальной военной операции, так и тыловых объектов, а также жилых районов и гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях.