Каждый пуск - с попаданием: ПВО ВДВ сбили 12 ракет РСЗО HIMARS в зоне спецоперации

В настоящее время РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS американского производства играют очень важную роль в обстрелах ВСУ как позиций российских войск в зоне специальной военной операции, так и тыловых объектов, а также жилых районов и гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях.
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