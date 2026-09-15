Детство в лагере, чужой голос и реальный срок: как сложилась жизнь актёров фильма «Ты у меня одна»

Вышедшая в 1993 году драма Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» мгновенно зацепила зрителей. На площадке собрался удивительный ансамбль: признанные мэтры сошлись с молодыми актерами, для которых этот фильм стал главным прорывом.