Ghost of Tsushima + Dark Souls 3+2 STEAM глобальный

https://irongamers.ru/sale/key/4378127 - ⭐️ После покупки этого продукта вы мгновенно получите доступ к ОБЩЕМУ STEAM-аккаунту с игрой ⭐️Ghost of Tsushima DIRECTOR´S CUT ⭐️DARK SOULS 3 (ALL DLC) ⭐️DARK SOULS 2 (ALL DLC)для игры в оффлайн Аккаунт общий, только ваш прогресс будет в игре, никто не помешает вам завершить игру ✅ Простая активация - просто войдите и играйте оффлайн, не требуется стороннее программное обеспечение ✅ Вы экономите более 90% своих денег ✅ Все игры покупаются официально из наших Легальных фондов ✅ Все дополнительный контент и бонусы за предзаказ ✅ У вас будет свежая, актуальная версия игры ✅ 360 дней поддержки ✅ Все сохранения сохраняются на вашем ПК ✅ Регион свободный / Глобальный ✅ Мгновенное получение ✅ Игру можно активировать без сторонних программ, просто войдите и вы получите доступ к игре Никаких очередей! После установки игры Ghost of Tsushima вы сможете играть немедленно.