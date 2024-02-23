Губернатор Текслер обратился к челябинским мужчинам

Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Об этом в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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