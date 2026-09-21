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Царьград

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Нацслужба Грузии сообщила о $2 млрд торгового оборота с Россией

Нацслужба Грузии сообщила о $2 млрд торгового оборота с Россией

Торговый оборот между Грузией и Россией за период с января по август 2026 года превысил $2 млрд, увеличившись на 19,1% по данным Национальной службы статистики Грузии.

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