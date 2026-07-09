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Захарова связала назначение Ованнисяна с переписыванием истории

Захарова связала назначение Ованнисяна с переписыванием истории

Петр Ковалев/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 июля иронично высказалась о назначении бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцуна Ованнисяна на руководящий пост в учебном заведении.

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