Захарова связала назначение Ованнисяна с переписыванием истории

Петр Ковалев/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 июля иронично высказалась о назначении бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцуна Ованнисяна на руководящий пост в учебном заведении.
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