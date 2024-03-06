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Почему при родах могут быть зеленые воды и что это значит

Почему при родах могут быть зеленые воды и что это значит

Чем они опасны и какие могут быть последствия для ребенка Мария Селихова медицина врач акушер-гинеколог, эндокринолог, гемостазиолог клиники REMEDI, профессиональный стаж 13 лет Почему околоплодные воды становятся зелеными Когда женщина вынашивает ребенка, плод находится в околоплодных водах, количество которых уменьшается непосредственно перед родами.

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