Почему при родах могут быть зеленые воды и что это значит

Чем они опасны и какие могут быть последствия для ребенка Мария Селихова медицина врач акушер-гинеколог, эндокринолог, гемостазиолог клиники REMEDI, профессиональный стаж 13 лет Почему околоплодные воды становятся зелеными Когда женщина вынашивает ребенка, плод находится в околоплодных водах, количество которых уменьшается непосредственно перед родами.