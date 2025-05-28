Штурмовая группа четыре дня находилась в 300 метрах от укреплений ВСУ

Российская штурмовая группа четыре дня находилась на скрытой позиции в 300 метрах от укреплений ВСУ перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о выявленных огневых точках украинских войск, сообщил командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.