Политика как он...
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Политика как она есть

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Милонов назвал «абсолютной глупостью» предложение штрафовать за голые манекены

Милонов назвал «абсолютной глупостью» предложение штрафовать за голые манекены

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «абсолютной глупостью» предложение генерального директора аналитического центра «Фабрика смыслов» Вадима Попова о штрафах за использование манекенов без одежды в витринах магазинов.

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