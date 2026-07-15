Милонов назвал «абсолютной глупостью» предложение штрафовать за голые манекены

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «абсолютной глупостью» предложение генерального директора аналитического центра «Фабрика смыслов» Вадима Попова о штрафах за использование манекенов без одежды в витринах магазинов.
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