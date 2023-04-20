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«МЮ» проиграл впервые за 5 матчей – «Севилье». В ЛЕ была 10-матчевая серия без поражений

«МЮ» проиграл впервые за 5 матчей – «Севилье». В ЛЕ была 10-матчевая серия без поражений

В четверг клуб из Манчестера уступил «Севилье» (0:3) в Лиге Европы и покинул турнир. До этого у «МЮ» было две победы и ничья.

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