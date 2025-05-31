4PDA составил топ-5 новых функций в обновлении Android 16

Портал 4PDA разобрал пять самых главных нововведений, которые появились в Android 16. Первая новая функция — система уведомлений в реальном времени Live Updates, которая работает по аналогии с Live Activities в iOS.
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