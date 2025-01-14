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Царьград

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Китай вычёркивает Россию. "Друзья" нанесли двойной удар по Москве в самый ответственный момент

Китай вычёркивает Россию. "Друзья" нанесли двойной удар по Москве в самый ответственный момент

Двойной удар по России нанесли партнёры Москвы на геостратегической карте. Китай просто вычеркнул нашу страну из логистических цепочек поставок продукции в ЕС.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Нормальное решение. Прежде всего свои экономические интересы. Мы должны так-же поступать.
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