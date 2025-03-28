Похороны маршала Шапошникова

28 марта в 16 ч. 30 мин. в Москве на Красной площади состоятся похороны маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, старейшего военного руководителя и строителя Вооруженных сил СССР, сообщает газета «Известия».
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