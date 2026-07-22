«Добро пожаловать в Ф1 2026!» Ферстаппен ответил на жалобы Рассела

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не удивился проблемам Джорджа Рассела на Гран При Бельгии, отметив, что с нынешними силовыми установками подобные ситуации стали частью современной Формулы 1.
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