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«Добро пожаловать в Ф1 2026!» Ферстаппен ответил на жалобы Рассела

«Добро пожаловать в Ф1 2026!» Ферстаппен ответил на жалобы Рассела

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не удивился проблемам Джорджа Рассела на Гран При Бельгии, отметив, что с нынешними силовыми установками подобные ситуации стали частью современной Формулы 1.

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