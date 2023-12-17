«Позаботьтесь о моей матери, сестре и брате» В Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца

В Марьинке нашли послание российского солдата с просьбой позаботиться о семье Во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР) на стене одного из домой обнаружили последнюю просьбу российского бойца.
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