Семин о словах Кривцова про капитанство Кордобы: «Это тренерский вопрос»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который выразил недопонимание в вопросе игры нападающего быков Джона Кордоба с капитанской повязкой.
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