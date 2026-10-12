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Семин о словах Кривцова про капитанство Кордобы: «Это тренерский вопрос»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который выразил недопонимание в вопросе игры нападающего быков Джона Кордоба с капитанской повязкой.

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