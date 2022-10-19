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У «МЮ» 4 победы и ничья в последних 5 матчах. Дальше – игра с «Челси» в гостях

У «МЮ» 4 победы и ничья в последних 5 матчах. Дальше – игра с «Челси» в гостях

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до пяти матчей. Команда Эрика тен Хага обыграла «Тоттенхэм» (2:0) в 12-м туре АПЛ.

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