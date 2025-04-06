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Винтовка Berno (Brno) иранской армии

Винтовка Berno (Brno) иранской армии

﻿﻿Перевод с английского иранского историка доктора Кефа Фарука: Винтовка «Борно» иранской армии. Иранская винтовка Borno изначально была разработана чехословацкой компанией Zbrojovka Brno, которая занималась производством оружия и транспортных средств.

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