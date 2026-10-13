В Челябинске покажут премьеру «Письма Снежного Деда» и «Елоську»

Челябинский Молодёжный театр с середины декабря покажет премьеру спектакля «Письма Снежного Деда» о мальчике, чей плюшевый пингвин попадает на Северный полюс, а также возобновит бэби-постановку «Елоська» для зрителей от года до трёх лет.