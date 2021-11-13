Сам себе режиссер: только истинный ценитель кино пройдет этот тест

Сам себе режиссер: только истинный ценитель кино пройдет этот тест

Каждый год в прокат выходят сотни фильмов, но некоторые из них остаются в наших сердцах надолго. Кого-то цепляет сюжет, других — игра актеров, а третьи впечатляются работой режиссера.

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