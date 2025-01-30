Из реки извлечено множество тел: в США столкнулся пассажирский самолет с военным вертолетом

В США произошло столкновение пассажирского самолета и военного вертолета. Инцидент произошел в среду вечером при попытке пассажирского лайнера приземлиться в Национальном аэропорту Рональда Рейгана Вашингтона, округ Колумбия.
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