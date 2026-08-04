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ВЕСТИ КРЫМ

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В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам: погибли четыре человека

В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам: погибли четыре человека

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, чрезвычайное происшествие произошло в селе Хмельницком.

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