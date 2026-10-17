Тыкву весом почти 1,3 тонны вырастили в Британии — это новый мировой рекорд. 65-летний Иэн Патон из графства Хэмпшир четыре месяца выращивал гигантскую тыкву по имени Багира.
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