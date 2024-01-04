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В Петербурге таксист избил пассажира и ударил его ножом в лицо

В Петербурге таксист избил пассажира и ударил его ножом в лицо

В Санкт-Петербурге мужчина попал в больницу на «скорой» в результате поездки в такси. Все произошло ночью 3 января, когда 36-летний петербуржец возвращался домой к жене от гостей на такси, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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